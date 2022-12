Las navidades en las que Puerto Rico importó nieve en avión desde EE.UU. para que los niños jugaran

Para algunos, no fue más que un acto de mimetismo cultural , en un álgido momento de la historia de Puerto Rico, pues ese año se aprobaría su estatus de estado asociado de EE.UU. Para otros, no fue más que un acto desinteresado de la alcaldesa, también conocida como doña Fela .

Tres mujeres en un mundo de hombres

"Me preguntó si podía hacerle un regalo. Quizás flores o un reloj. Pero le dije que no, que no le hiciera regalos porque ella no los aceptaba. Al otro día, durante un desayuno en el que estaba el presidente de la Eastern Airlines, le insistieron. Ella contestó que le gustaría que le llevara nieve a sus muchachitos en Puerto Rico, para que pudieran agarrar un mazo con sus propias manos", le cuenta la mujer a BBC Mundo.