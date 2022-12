Sam Bankman-Fried: el fundador de FTX sale en libertad condicional con una fianza de US$250 millones

Un juez estadounidense dictaminó que el ex multimillonario de 30 años puede permanecer bajo arresto domiciliario con sus padres, que pusieron su casa de California como garantía de la fianza de US$ 250 millones de dólares establecida por el magistrado.

Poco antes de su arresto en Bahamas el 12 de diciembre, el emprendedor declaró a la BBC: "No cometí fraude a sabiendas. No creo que cometera fraude. No quería que nada de esto sucediera. Ciertamente, no era tan competente como pensaba que era".