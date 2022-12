Cuándo y por qué el cristianismo abandonó la circuncisión que aún mantiene el judaísmo

Y la respuesta a por qué los cristianos no le cortan el prepucio a los bebés varones está en la Biblia .

San Pablo -que por entonces no era santo sino solamente Pablo de Tarso- había pasado de ser un fariseo -es decir, un fervoroso defensor de la Ley de Moisés- que perseguía a los discípulos de Jesús a ser el mayor entusiasta en expandir la palabra del mesías por todo el mundo, cuenta la Biblia.

Si bien no está mencionada en el Corán, la circuncisión sí aparece en los hadices (dichos del profeta Mahoma).

La circuncisión en la historia

El corte del prepucio, que supone quitar la piel del pene que recubre el glande, es una práctica que no comenzó con la religión, sino mucho antes.

Es el procedimiento quirúrgico más antiguo del mundo y, aunque no está del todo claro, se cree que se originó en Egipto hace unos 15.000 años, de acuerdo al libro An Illustrated Guide to Pediatric Urology, del cirujano pediátrico y académico Ahmed al Salem.