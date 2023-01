“Las nadadoras”, las hermanas que se hicieron conocidas por su épica huida de Siria (y cómo una triunfó en las Olimpíadas y la otra arriesga 20 años de cárcel)

53 minutos

Explosiva realidad

Multitudes

Muchos en poco

El cruce no parecía tan difícil: con la embarcación indicada, sólo había que navegar una hora y media sin ser detectados.

"Un amigo de mi papá, mientras trataba de sacar el agua del bote, nos decía que fuéramos fuertes, que nos apoyáramos mutuamente, que no dejáramos que cundiera el pánico.

"Todos empezaron a rezar, temiendo por sus vidas: muchos no sabían nadar".

"Sara estaba al otro lado de la embarcación, gritándome que me volviera a subir, pero le dije que no. 'Quiero quedarme aquí. Quiero ayudar'".

"Morir lentamente"

"Nos estábamos moviendo, pero no llegábamos. Era realmente como morir lentamente".

"Me sentí dueña del mundo entero. Lloré, agradeciendo que mi alma todavía estuviera en mi cuerpo", recordó Yusra.

La crisis

Seres humanos

"Una mujer llamada Ann amablemente nos dejó entrar en su apartamento para tomar una ducha. Y me lavé y me lavé y me lavé y vi el agua saliendo negra.