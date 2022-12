Muere Vivienne Westwood, la diseñadora británica "madrina del punk" e ícono de la moda mundial

1 hora

Rompiendo las reglas

Talento precoz

El encuentro que lo cambió todo

Llamó a la tienda Let It Rock (deja que se estremezca), luego cambió el nombre a Too Fast To Live, Too Young To Die (demasiado rápido para vivir, demasiado joven para morir).