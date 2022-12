“Hubo 10 años de matrimonio en los que no soportaba a Barack”: las confesiones de Michelle Obama sobre las dificultades de su relación de pareja

Sin embargo, esta semana ha sido la propia Michelle Obama quien ha señalado que no siempre ha sido así.

"Hubo 10 años de matrimonio en los que no soportaba a Barack", dijo la exprimera dama durante una entrevista realizada en el canal dedicado a temas de mujeres Revolt TV.

La sorpresiva declaración la hizo en medio de la promoción de su último libro, titulado "The Light We Carry" (en español se ha traducido como "Con luz propia"), donde la ex primera dama habla sobre las dificultades del matrimonio y otros temas sociales.