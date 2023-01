El surfista argentino que creó un paraíso ecológico en una isla de Panamá

45 minutos

Este hombre de 52 años retira las hojas empapadas de una planta mientras guía a los visitantes en una visita a su granja ecológica llamada Up in the Hill (Arriba en la Colina), explicando que la retención de agua en esta especie en particular es tan grande que "te puedes duchar con ella".