5 términos que te pueden ayudar a entender mejor la economía (en pocas palabras)

1. Inflación

2. Tasas de interés (y cómo afectan tu hipoteca)

Los bancos cobran intereses para protegerse del riesgo. Usan los intereses que cobran de las personas para compensar las pérdidas que enfrentan cuando otros no pueden pagar sus préstamos por problemas de salud o desempleo, por ejemplo.

3. Crecimiento económico y PIB

Sin embargo, como explica Dimitri Zenghelis, cofundador de The Wealth Economy Project de la Universidad de Cambridge, si ese crecimiento se produce como resultado de prácticas insostenibles, eso generalmente no se considera algo bueno .

El PIB no debe ser la única medida para verificar si a una nación le está yendo bien o no, ya que no muestra el panorama completo.