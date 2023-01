Por qué no nos caemos de la cama cuando estamos dormidos

Aunque seas de los afortunados que entre cerrar los ojos por la noche y abrirlos horas después por la mañana no conocen más que la dicha del descanso profundo, todos sabemos que tanto la mente como el cuerpo permanecen activos mientras dormimos.

No sólo soñamos sino que roncamos, hablamos, nos reímos, gritamos, nos arropamos y desarropamos, y hasta pateamos, golpeamos, nos acomodamos y damos vueltas.

¿Por qué será que no nos caemos de la cama?

"Es fascinante pues pensamos que al dormir estamos completamente desconectados de lo que nos rodea, pero no: si alguien grita cerca, te despiertas", le dijo a BBC Crowd Science el profesor Russell Foster, de la Universidad de Oxford.

Y hay un sentido que definitivamente no se queda dormido.

" E s casi como un sexto sentido . Tiende a no ser tan bueno cuando somos niños -por eso algunos se caen de la cama- pero mejora con la edad".

De manera que no "perdemos el sentido" cuando nos quedamos dormidos, particularmente no ese que impide que despertemos desconcertados -y quizás magullados- en el suelo.

¿Sexto sentido?

Lo que no se supo con claridad hasta la segunda década de este milenio es cuánto dependíamos de él.

¿Lo quieres ver en acción?

Pero esos sí que no ayudan mucho a no caerse de la cama, pues están cerrados, así que no perdamos el curso.