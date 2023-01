Rhianan Rudd, la adolescente a la que el MI5 acusó de terrorismo y acabó suicidándose a los 16 años

45 minutos

" Deberían haberla tratado como a una víctima, no como a una terrorista ", le dijo a la BBC.

"Chica amorosa"

"Si no tenías ojos azules y pelo rubio -ario, como ellos dicen-, ella no te quería conocer, eras de una raza inferior y no deberías haber nacido", recuerda su madre.