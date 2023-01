Los actores de la película "Romeo y Julieta" de 1968 demandan a Paramount por "abuso sexual" durante el rodaje

Ahora ambas estrellas, de 71 y 70 años, aseguran que el director Franco Zeffirelli les alentó a hacer la escena desnudos a pesar de que haberles garantizado antes que no tendrían que pasar por ello, y reclaman al estudio US$500 millones en daños y perjuicios .

Paramount no ha respondido públicamente a la demanda.

"Engaño"

Pero añaden que la mañana del inicio del rodaje les suplicó que actuaran desnudos con maquillaje corporal argumentando que, si no lo hacían, la película fracasaría.

También dijeron que el director les aseguró que la cámara estaría situada de tal forma que no captaría ciertas partes de sus cuerpos desnudos, y que ellos "creyeron que no tenían más remedio" que seguir las indicaciones.

"Miedo a que no les creyeran"

La pareja no pudo tomar medidas legales antes por miedo a las posibles consecuencias en sus carreras y a que no les creyeran, añadió.

"Simplemente no había forma de que contaran esa historia en aquel momento y que la gente los escuchara ", explicó.

"Hoy vemos movimientos como el #MeToo y otras plataformas, pero en aquel momento simplemente no había forma de contar esa historia, y es algo con lo que han tenido que vivir y probablemente luchar toda la vida".

"Las imágenes de menores desnudos son ilegales y no deben exhibirse", agregó este martes Solomon Gresen, abogado de la pareja, en un comunicado.

"En los 60 eran muy jóvenes, unos niños que no entendían lo que estaba a punto de pasarles. De repente se hicieron famosos a un nivel que nunca esperarían y fueron violados de tal manera que no supieron cómo lidiar con ello", añadió.

"No fue un gran problema", dijo. "¡Y Leonard no estuvo nada tímido! En medio de la filmación, olvidé por completo que no llevaba ropa".