Príncipe Harry | "Se ha puesto en contra del ejército": la polémica que desató el hijo de Carlos III al revelar los detalles de los combatientes que mató en Afganistán

12 minutos

"No los veía como personas, sino como piezas de ajedrez".

"No es una estadística que me llene de orgullo pero tampoco me avergüenza", escribe en su autobiografía.