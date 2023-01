Clitoromegalia: el relato de una joven que explica por qué se sometió a una cirugía para reducir el clítoris

22 minutos

Tener un clítoris grande no es una patología, sino una disfunción dentro de lo que actualmente se conoce como diferencias del desarrollo sexual (DDS).

"Cuando empecé a tener relaciones, a los 18 años, noté que mi clítoris se hinchaba fuera de lo común. Y eso era algo que me molestaba mucho ", relató.

Buscando una solución

"Diariamente, [el órgano] no me molestaba, lo sentía normal, pero durante las relaciones sexuales, lo miraba y pensaba que no era normal. Por eso quería reducirlo", explicó la joven, quien agregó que su pareja sexual nunca mostró malestar con la situación, aunque le aconsejó buscar tratamiento ya que ella sí estaba disconforme.