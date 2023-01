Quién es J.R. Moehringer, el escritor fantasma del libro de memorias del príncipe Harry

Sus servicios, segúnreportó en 2021 Page Six , ascendieron a US$ 1 millón por escribir Spare .

Inmersión total

Orígenes similares

"No entendía que tenía un turno determinado todos los días. Así que me sentaba en la entrada, junto a una radio y giraba el dial insoportablemente despacio , intentando encontrar su voz", rememoró.

Una brillante carrera

"Él es la cúspide", afirmó la agente literaria Madeleine Morel, al semanario británico The Observer . "Estoy segura de que todo el mundo aspira a ser como él . Es un escritor brillante. Es muy difícil ser un escritor fantasma y escribir un libro que no parezca que hubiese sido escrito por otra persona".

Pero estar en la crème de la crèmede los escritores fantasma significa pasar deliberadamente desapercibido.