Qué necesitas para convertirte en un influencer de comida

Aunque la mayor parte del contenido de O'Toole en las redes sociales se centra en la preparación de distintos tipos de papas, la autora no dudó en afirmar que un nicho específico no es primordial para convertirse en un creador de contenidos gastronómicos de éxito.

"Llevaba un año siendo vegano, pero me di cuenta de que no había muchas cuentas veganas que satisficieran mi necesidad. Quería recetas veganas que fueran sanas, rápidas y fáciles de hacer . Empecé mi página sobre esa base", relató.

"Al principio lo hacía porque me encantaba. No esperaba llegar a esto. Me di un año para ver cómo iba. En esos inicios también tenía otro trabajo y publicaba videos en mi tiempo libre (…) Quería tener un trabajo por si todo salía mal", comentó.

Los números no siempre importan

"Alrededor del 90% de las recetas que saco las prueb o antes ", dijo, al tiempo que explicó: "Muchas de las recetas que han salido mal en el pasado han sido las que no he probado bien".

"Es un gran proyecto", dijo con una sonrisa. " Me encanta la libertad que me da este trabajo , puedo levantarme cuando quiera y trabajar toda la tarde", agregó.

"Pero por ahora no me veo haciendo otra cosa. Me encanta compartir mis recetas y me encanta la idea de que podría estar ayudando a la gente a hacer comida nueva", zanjó.