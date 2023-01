Lo que la muerte de mi esposa por un cáncer de páncreas me enseñó sobre la vida y la pérdida

Darles la noticia a los niños

"Básicamente, tenía que sentarlos y decirles que mamá iba a morir, que no lo lograría (sobrevivir) y que no había dudas al respecto".

El regreso

"Lo mío es que la casa esté llena de amor, así que no hay que ser estricto, no presionar a nadie , olvidarme de toda la rutina... y hablar de Deb constantemente", señala.

Cuenta que antes de que Deb muriera, tuvieron una conversación sobre sus deseos para su funeral, pero no hablaron mucho sobre cómo sería la vida después de que ella no estuviera.

La realidad

Esta Navidad la familia no puso un árbol, no intercambió regalos y se fue de vacaciones a Antigua.

"Pero no voy a disfrazarlo, es un período muy, muy desafiante, y la realidad es que no hay mucho (que ayude)".

"Tienes que ser muy suave contigo mismo: si no quieres levantarte, entonces no te levantes, si los niños no quieren ir a la escuela, entonces no tienen que ir a la escuela".