"Los coreanos son los primeros sorprendidos del éxito de su cultura popular en el mundo”

44 minutos

Recuerdo que al principio a muchas personas, familias y amigos, me preguntaban que qué pasaba. Y yo le pregunté a mi esposa si eventualmente tendríamos que buscar un refugio o algo así. Entonces ella me explicó, muy tranquilamente, que siempre pasaban cosas así en primavera, que así ha sido por años. Y que la gente de Corea que no está en la política, en el gobierno o directamente involucrada con las amenazas norcoreanas, vive su vida tranquilamente.

Creo que básicamente porque no hay muchos libros sobre Corea. Las películas coreanas son de más fácil acceso, pero libros escritos directamente sobre el país no hay tantos, comparado con lo que hay, por ejemplo, sobre Japón o China. Eso es lo primero. La oferta es muy limitada y las personas lo compran porque quieren saber más sobre lo que pueden encontrar sobre Corea.

Además, me enteré después por los comentarios, no solo lo leen sudamericanos, hispanoamericanos casados con coreanas o coreanos; también gente que vive en otros países, en Asia, en Europa. Porque traté de mezclar también un relato íntimo sobre la vida de alguien que empieza a abrirse camino en un país extraño o muy lejos al propio.

Pero hay ciertos eventos en que los gustos coreanos sí se encuentran con los gustos y las valoraciones de otros países, como me parece que sucedió con la película que ganó en Cannes este año, "Decision to leave", de Park Chan Wook, que es una historia muy, muy coreana".

Al principio sentía esa extrañeza. Hoy también, pero he aprendido a moverme. Poco a poco he aprendido a habitar esta zona liminal, que no es de aquí ni es de allá, la de ser un inmigrante latinoamericano en Corea. Hoy siento que este es el único lugar desde donde me puedo mover hacia otro lado. Hacia Colombia, Corea, hacia el exterior.