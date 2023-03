La increíble (y violenta) historia de los Chippendales, el primer club de striptease para mujeres en Estados Unidos

1 hora

Hombres musculosos vestidos únicamente con corbatín y tanga con el fin de entretener a mujeres en clubes llenos de humo no es un legado que uno suele asociar con un inmigrante de India nacionalizado estadounidense.

Reservado y calculador

Casi tres décadas después de su muerte, un podcast y una gran variedad de programas de televisión -incluida la última serie dramática de Hulu, Welcome To Chippendales ("Bienvenidos al Chippendale"), protagonizada por Kumail Nanjiani, están recordando la historia de Banerjee.

Hulu produjo una serie basada en la vida de Steve Banerjee, "Welcome To Chippendales" protagonizada por Kumail Nanjiani.

"La mayoría de la gente pensaría que el fundador de Chippendales era un fiestero extrovertido que perseguía mujeres, se drogaba y bebía en exceso", dice Scott MacDonald, coautor del libro de 2014 Deadly Dance: The Chippendales Murders ("Danza mortal: Los asesinatos de Chippendales").

Él es "una parte excepcional de la historia", dice la historiadora Natalia Mehlman Petrzela, cuyo podcast, Welcome to Your Fantasy, renovó el interés por el legado de los Chippendales.