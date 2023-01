Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por el disparo con el que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins en un rodaje

Baldwin es reconocido por sus actuaciones en películas como Glengarry Glen Ross ("El precio de la ambición") y The Hunt For Red October ("La caza al Octubre Rojo"), así como por su personificación en los últimos años de Donald Trump en el programa estadounidense Saturday Night Live.

Dos imputados y dos cargos

"Tras una exhaustiva revisión de la evidencia, he determinado que hay suficientes pruebas.

Un trágico accidente

El director de cine Joel Souza también resultó herido en el suceso, aunque los fiscales indicaron que no se presentarán cargos en relación con eso.

Después del tiroteo, Baldwin alegó que el arma había fallado. Agregó que no apretó el gatillo y que no sabía que la pistola estaba cargada .

"No sé qué pasó en ese plató. No sé cómo llegó esa bala a esa pistola. No sé", declaró en diciembre de 2021.