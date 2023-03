Vladimir Komarov, el cosmonauta que iba a dar los primeros pasos en el espacio y se estrelló contra la Tierra

El primer vuelo

Laika, el primer ser vivo en ir al espacio... y no regresar.

Soyuz y Apolo

"En 1967 el programa era un desastre, y no había forma de que se permitiera volar en esas naves espaciales, pero hubo una enorme presión política en el 50° aniversario de la Revolución Rusa para que esta nave espacial despegara".

"He hablado con muchos de los ingenieros que trabajaron en Apolo y me han dicho que sabían que la nave espacial Apolo 1 no estaba lista.