ChatGPT: mi entrevista con el famoso sabelotodo virtual que provoca tanto recelo como fascinación

46 minutos

Escuché parte de una conversación sobre alguien que preguntó cómo hacía para levantar (conquistar) más chicas y le respondieron que, antes que nada, las mujeres no eran un objeto que se levantaba, así que lo primero que le recomendaban era que cambiara su manera de pensar y de referirse a las mujeres.

Me explicaron que era un programa que muchos usaban en sus estudios, trabajos y vidas privadas pues no sólo contestaba preguntas sino que les ayudaba a escribir desde emails hasta líneas de código para incorporar funciones en sus páginas web.

Una búsqueda en Google (y unos 800.000.000 resultados) más tarde me confirmó que había llegado tarde a la fiesta.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2022, ChatGPT ha causado furor... del bueno y del no tanto .

Pero no fue tan fácil.

Esperando un poco y un poquito más

Me lo dijo, sin embargo, de una forma que alivió el disgusto... con un poema que hablaba de la virtud de tener paciencia, de la inevitabilidad de la situación, y me invitaba a que me fuera a tomar un café antes de volver a intentar.