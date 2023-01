Brendan Fraser en The Whale: “Abandonemos los prejuicios contra la gente obesa”

Brendan Fraser es uno de los favoritos de la temporada de premios de Hollywood por su papel en la película "The Whale".

La película The Whale es una de las grandes candidatas en la temporada de premios del cine de este año. También ha sido destacada por relanzar la carrera de su actor protagonista, Brendan Fraser.

Se trata de la adaptación de una historia de Samuel D. Hunter , que además es el guionista de The Whale (titulada "La ballena" en algunos países hispanohablantes).

¿Hay "gordofobia" en el filme?

Sin embargo, a la par de las candidaturas y galardones, también han aparecido críticas en torno a The Whale .

Fraser ganó mucho peso para interpretar a Charlie en The Whale.

Aronofsky explicó a Yahoo Entertainment que emplear este recurso tuvo la intención de hacer que la obesidad del personaje fuera realista , y no que pareciera "una broma".

"Una de mis primeras llamadas después de elegir a Brendan fue a mi maquillador, Adrien Morot. Le pregunté: '¿Podemos hacer algo que sea realista?'. Porque si va a parecer una broma, entonces no deberíamos hacerlo", explicó al señalar que, para él, las críticas sobre gordofobia "no tienen sentido".

¿Por qué no emplear a un actor con obesidad real? , se preguntan algunos críticos.

A fin de cuentas, parte de la problemática que aborda T he Whale es el rechazo a las personas con sobrepeso en todos los ámbitos, como el laboral.

El director dice que no está de acuerdo con ello. En entrevista con la revista Variety , señaló que emplear a un actor con sobrepeso "desde una perspectiva de salud, es prohibitivo".

Pero esto ha generado más críticas de especialistas sobre el tema de la obesidad que dicen que hacer una película no pone en riesgo la vida de las personas con sobrepeso .

Fraser también ha defendido su trabajo: "Aprendí rápidamente que se necesita alguien increíblemente fuerte dentro de ese cuerpo para ser esa persona. Eso me pareció apropiado, poético y práctico, todo a la vez", le dijo a la revista Vanity Fair .

Los críticos señalan que en Hollywood no suele haber espacio para personas obesas.

Por ejemplo, cuando Charlie come, los sonidos de su forma de masticar son muy notables .

Para la escritora Roxane Gay, The Whale termina mostrándose como "una película inhumana sobre un ser muy humano", según escribió en una crítica en el diario The New York Times.