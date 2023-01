Oscar 2023: estos son los nominados a los premios de la Academia de Hollywood (¿están tus favoritos entre ellos?)

"Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All at Once) es una de las cintas más nominadas.

Cumpliendo con los pronósticos, "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All at Once), con 11 nominaciones, y las películas "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin) y la alemana "Sin novedad en el frente" (Im Westen nichts Neues) encabezan las nominaciones a los Oscar 2023.