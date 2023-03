Quiénes eran las "Trümmerfrau" y por qué fueron fundamentales para Alemania después de su derrota en la II Guerra Mundial

27 minutos

Y aunque había un empeño generalizado por reconstruir el país, tanto del lado oriental como del occidental, no había mucha mano de obra disponible: 15 millones de hombres habían muerto en el conflicto o habían sido capturados por las tropas enemigas.

Cómo el ave Fénix

"Nos dividieron en dos grupos. Lo único que veíamos era destrucción y ruinas. Nuestra labor consistía en recoger los escombros y, si no había nada peligroso en ellos, tirarlos dentro de los cráteres que habían dejado las bombas", relata Cent-Velden.

" Un día me llevaron a un edificio ubicado en la calle Potsdamer. Era un edificio que había colapsado, pero una parte se conservaba en pie. La mujer que estaba conmigo me dijo que teníamos que limpiar para que pudieran remodelarlo", relata Cent-Velden.

"Pero no había nada allí para remodelar: no había techo, no había ventanas. Nos tomó nueve meses quitar los escombros solo de ese lugar", señala.