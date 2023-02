Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, interpretará al artista en un nuevo filme biográfico

27 minutos

"Jaafar encarna a mi hijo"

La película se realiza con la cooperación de los herederos de Michael Jackson. No está claro si hará referencia o no a las acusaciones de abuso sexual infantil que se hicieron contra el cantante durante su vida y después de su muerte.

Jackson siempre mantuvo su inocencia y fue declarado no culpable de abuso de menores en 2005.

Antoine Fuqua, quien dirigió Training Day y Emancipation , la película reciente de Will Smith para Apple, dirigirá la biopic.

El Rey del Pop

Sus sencillos en solitario más populares incluyen Billie Jean, Smooth Criminal, Beat It, Bad y Rock With You, mientras que Thriller sigue siendo el álbum más vendido de la historia.