Cassandro, el icónico luchador gay que interpreta Gael García Bernal en una nueva película

30 minutos

El filme

Se trata del primer largometraje de ficción del director Roger Ross Williams, quien ganó un Oscar en 2010 por su documental Music by Prudence (sobre la cantante de Zimbabue Prudence Mabhena).

"Como cineasta, mi propia experiencia de vida ha inspirado mi pasión por contar historias inspiradoras sobre personajes alternativos y elevar las voces de personas que normalmente no vemos en la pantalla ".

Por su parte, el actor, productor y director mexicano Gael García Bernal dijo a la prensa en el Festival de Sundance: "Me interesó representar ese mundo en donde la gente no es de aquí ni de allá…ese estilo de vida tan peculiar, su color, su música y más allá de eso, Cassandro en su búsqueda de identidad para encontrarse a sí mismo "

"Él (Saúl Armendáriz) interpreta un personaje (Cassandro) para saber quién quiere ser. . . Espero que la gente salga de esto pensando 'Ok, siempre podemos hacer un acto, y siempre podemos interpretar a otro personaje, y siempre podemos reinventarnos, y hay un potencial para eso'. Y no necesitamos tener una definición de quiénes somos porque eso no es natural".