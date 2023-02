Michelle Rodríguez | "Mi cuerpo es una revolución": el desafiante mensaje de la actriz tras las críticas a la portada de revista que avivó el debate de la gordofobia en México

"La gordofobia existe y en nuestro país es algo de lo que ni mínimamente hemos platicado".

Con esta frase la actriz mexicana Michelle Rodríguez comienza su mensaje de cerca de ocho minutos, publicado en un video que subió a su cuenta de YouTube.

En el video, la actriz, que se encuentra promocionando la serie de Netflix "Contra las cuerdas" de la que hace parte, responde a los comentarios negativos que ha recibido por su aparición en la portada de febrero de la reconocida revista Marie Claire.

La edición con Rodríguez en la tapa fue publicada el pasado 26 de enero en la cuenta de Instagram de la revista.

La mayoría de los comentarios negativos que siguieron a la publicación han hecho referencia a su cuerpo y han criticado a la revista, especializada en moda y estilo de vida, por poner a una mujer con sobrepeso en la portada.

Rodríguez, quien ya ha hablado en ocasiones anteriores sobre el tema de la gordofobia -como se le llama al rechazo y discriminación de las personas con exceso de peso-, e incluso produjo una serie también en la plataforma de streaming Netflix que habla sobre su vida y los padecimientos que tuvo en la adolescencia debido a su peso, decidió salir al paso de las críticas con un contundente video.

"Así como hubo mucha gente tomándose el tiempo para hacer comentarios positivos, hubo mucha gente tomándose el tiempo de tener grandes discusiones, en hablar de mi persona con adjetivos muy feos", dice la actriz.

"Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar; que estamos romantizando la obesidad; que qué asco; que por qué yo estoy en una revista si me veo como me veo", agregó la mexicana.

Uno de los principales temas que Rodríguez toca en el video son los comentarios sobre el estado de salud de una persona con sobrepeso.

"No está bien hablar del cuerpo ajeno, ni con el tema de la salud. Si mi salud estuviera mal, aun así, siendo una mujer enferma, aun soy digna de la portada de una revista", señala la actriz.

Y añade: "Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños: me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución".

El video ha sido visto por más de 50.000 personas en la plataforma y ha abierto una nueva conversación que se ha extendido durante esta semana.

Por ejemplo, la actriz mexicana Aislinn Derbez, quien estuvo en la comedia "La casa de las flores", envió un mensaje de apoyo a su colega.

"Dejó un video muy poderoso respondiendo al bullying y la gordofobia. Amiga chingona. Te quiero", escribió en su cuenta de Twitter.

Una lucha de años

Esta no es la primera vez que Rodríguez habla sobre la gordofobia en México.

La actriz obtuvo reconocimiento por su participación en la comedia mexicana de televisión "40 y 20", que se transmite desde 2016, donde interpreta el papel de Refugio Lorenza Antonia o "Toña", una empleada doméstica.

Este papel le sirvió para sacar adelante otros proyectos como la serie basada en su propia vida, "La flor más bella", en la que se retratan los desafíos de una adolescente que sueña con ser actriz, pero que debe vencer los estándares de la belleza y el cuerpo que impone la sociedad.

Durante años también ha intentado acompañar a las personas que se ven afectadas por la gordofobia en su país por distintos motivos.

A mediados de 2021 respondió a varias preguntas que le hicieron sus seguidores sobre el tema.

"Creo que reconociéndote, respetándote, valorándote, dialogando (cuando se puede), siendo congruente. De a poquito ve reconociendo lo hermoso que es y atesóralo. Intenta todos los días dejar de compararte. Ama tus diferencias, encuéntrate única y escucha los comentarios de amor", escribió.

Con la promoción de la serie "Contra las cuerdas", donde interpreta el papel de Josefina, una mujer tímida que se expresa mucho mejor en un cuadrilátero de lucha libre, volvió a poner el tema sobre la mesa con la aparición en la portada de Marie Claire.

Allí habló, además de sobre su personaje, del "mensaje sobre la importancia que tiene ser nosotrxs mismos y aprender a ser nuestra mejor compañía".

Rodríguez agregó en su video de YouTube que la discusión sobre la gordofobia en México debe ampliarse y continuar.

"A todas las personas que me han escrito y me dicen que se sienten representades y que de alguna manera les toca porque les ayuda a moverse del lugar en donde están y les hace cuestionarse si su cuerpo es valioso o no, aquí está, esto es para todos nosotres, ahí vamos abriendo puertas".

Y concluye: "La representación es importante y está sucediendo".