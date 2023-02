El país en el que los precios se duplicaban cada 15 horas

15 minutos

Suena como una suma enorme, pero todo lo que pudo comprar fue un pollo, dos litros de aceite y algunas verduras . Y si hubiera esperado hasta la tarde, no le habría alcanzado ni siquiera para eso.

El antes

El resultado

La mayoría de las vías férreas y las locomotoras estaban destrozadas y las que no, se las llevaron los nazis o los soviéticos. Todos los puentes sobre el Danubio en Budapest estaban fuera de servicio, así como la mayoría de sus carreteras.

A estos pesares y otros más se le sumó que no hubo préstamos para ayudar a los húngaros a recuperarse .

¿Qué hacer?

"Las finanzas del gobierno húngaro eran absolutamente precarias y enfrentaba la necesidad de tratar de proporcionar algunos servicios, pero no había infraestructura que le permitiera recaudar ingresos de la manera convencional", señala Pierre Siklos, profesor de Economía en la Universidad Wilfred Laurier en Waterloo, Canadá.

Caleidoscopio de pengős

Y la gente, ¿cómo hacía?

Los salarios tampoco podían estar al día con la realidad, así que " muchas empresas comenzaron a pagar en especie , con lo que producían o con papas o azúcar, etc.

"Aunque esas medidas no resolvieron los problemas, debido a la escasez de alimentos, durante un tiempo proporcionaron una asignación mínima para las masas trabajadoras".

En cierto momento, los empleados podían incluso exigir que se les pagara antes de las 2 pm, e insistir, de no ser así, en recibir su sueldo ajustado a la inflación al día siguiente.

Sin embargo, no había escapatoria: los salarios reales cayeron más del 80% y, aunque los trabajadores tenían empleo, la hiperinflación los empujó a la pobreza.

No obstante, al parecer, la privación no se compartió por igual.

Un reportaje del New York Times sobre Budapest del 4 de abril de 1946 relató que...

¿Cómo terminó?

"Mis padres recordaban ver a los barrenderos poniendo billetes en la basura: la gente simplemente botó los pengős, pues no valían nada", cuenta Borhi.

"Además hubo un esfuerzo en las semanas previas a la reforma de convencer al público de que la dependencia del impuesto inflacionario terminaría, que ya no habría ningún tipo de indexación y que mantendrían esas políticas en el futuro previsible".

"Había sido sacada del país en las fases finales de la guerra para que el ejército soviético no pudiera apoderarse de él. Y terminó en la zona estadounidense de ocupación de Austria", cuenta Tomka.

Su llegada al país fue un gran evento, como lo reportó Associated Press en agosto 6 de ese año.

Sin embargo...

"La respuesta simple es no", dice Siklos.

¿Lecciones?

"Un elemento común es, primero, que cuando las condiciones económicas se desmoronan y los gobiernos no tienen otros recursos disponibles, no toma mucho tiempo para que la hiperinflación se afiance ", señala Siklos.

* Este artículo está basado en el episodio "When money died: The world's worst inflation" de la serie de la BBC "The Forum". Si quieres escucharlo, haz clic aquí