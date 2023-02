La habitación secreta que le salvó la vida a una niña vecina de Ana Frank

31 minutos

Una mujer le dice: "Quédate callada, muy callada, no puedes hacer ruido, nadie puede saber que estás aquí, ¡nadie! ¿Me oyes?". La mujer es la niñera, que cuidaba a la pequeña en su casa con su madre y su abuela.

La niña no sabe que no regresará a su casa durante años y que jamás volverá a ver a su madre y a su abuela .

Ella no conoce este lugar, la casa de la niñera, ni la familia de la niñera. Pero pasará los próximos dos años y medio aquí, escondida en esta pequeña habitación, sin más compañía que la de un elefante de juguete llamado Jumbo, y todo por un secreto mortal.

La historia de Dolly tiene notables paralelismos con la famosa historia de Ana Frank y, de hecho, Ana se esconde al mismo tiempo en otra casa a menos de tres kilómetros de distancia. Las dos niñas no se conocen y nunca lo harán.

Fue un truco. Ella entregó la obra pero no había visa.

"Era tarde en la noche, ya estaba dormida, cuando la suave voz de mi madre me despertó. 'Dollychen, tienes que levantarte ahora. Todavía no es de mañana'.

Los agentes g ritaron ásperamente todo tipo de órdenes para que todos se dieran prisa: 'Schnell, schnell , sonst schiessen wir (Rápido, rápido, de lo contrario disparamos)'. Me escondí detrás de Anna y estaba asustada, muy asustada".

"En las tardes, cuando también había horas de consulta, tenía que sentarme en la oscuridad en otoño e invierno. A menudo me tumbaba en el suelo y contaba los pies de los pacientes que esperaban y podía ver a través de la rendija inferior de la puerta".

"Como muchas personas, no tenía zapatos. Este problema se resolvió con zuecos de madera que de repente se vendían en todas partes. Tenían una suela de madera y dos correas en la parte superior. Me encantaba el ruido que hacían cuando caminaba. Se me permitió vivir de nuevo, vivir completamente".