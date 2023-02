Qué fue "la matanza de San Valentín", el sangriento crimen que marcó el final de Al Capone y de la ley seca en Estados Unidos

14 minutos

Un padrino del crimen

"En parte es porque no trataba de esconderse: le gustaba ser una celebridad. En realidad, fue el primer gángster famoso en EE.UU. Era alguien que daba entrevistas y posaba para fotos."

La matanza de San Valentín

En el momento en que los vieron entrar, los hombres que estaban en el taller no opusieron resistencia a pesar de estar fuertemente armados. Además, sorprende que entre las víctimas estuvieran Frank y Peter Gusenberg, dos reconocidos delincuentes que eran un dolor de cabeza para las autoridades de la ciudad.

Pocos segundos antes de morir de las heridas sufridas, el único sobreviviente humano del ataque, Frank Gusenberg, alcanzó a musitar: "It was the cops" (fueron los policías) .