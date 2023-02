Superbowl: el espectacular regreso de Rihanna tras su embarazo y 7 años fuera de los escenarios

21 minutos

Durante los 13 minutos que duró la presentación, Rihanna repasó los éxitos más importantes de sus 17 años de carrera, entre los que destacan los sencillos Umbrella, We found love y Diamonds.

Por las mujeres negras y los migrantes

En una entrevista con Apple TV el jueves, Rihanna contó que no estaba segura de aceptar el desafío de presentarse en el Super Bowl.

"Cuando te conviertes en mamá, sucede algo que te hace sentir que puedes conquistar el mundo, que puedes hacer cualquier cosa... Por muy aterrador que fuera, porque no he estado en un escenario en siete años, hay algo estimulante. sobre el desafío de todo."Y es importante para mí hacer esto, este año. Es importante para la representación, es importante que mi hijo vea eso", afirmó antes del espectáculo.