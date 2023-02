Los residentes de un pequeño pueblo fronterizo que descubrieron que no eran mexicanos sino ciudadanos de Estados Unidos

20 minutos

Enderezando el río

La pequeña Vegas

Olvido

"¡Yo nací en Río Rico!"

* Este artículo está basado en el video de BBC Reel "The border town that 'forgot' it was part of the US". Si quieres verlo, haz clic aquí.