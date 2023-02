Tini: “Para las mujeres cantar reguetón supone una libertad, aunque nos sigan juzgando”

"Falta seguir deconstruyendo y cambiando un montón de cosas. No fue hace mucho que la mujer comenzó a cantar este tipo de letras o cantar con tanta libertad en la música latina", sostiene la intérprete de la jovial "Triple T", en la que hace referencia a una mujer que sale de fiesta y no llegará a su casa en toda la noche. Esta noche es pa' beber / Pa' salir y no volver / Hoy no llego a mi casa / La montamo' en la plaza.