"Sin Novedad en el Frente", la película alemana triunfa en los Bafta con siete premios

Irlanda por los británicos

" The Banshees of Inisherin " (Los espíritus de la isla) estuvo entre los otros grandes ganadores, llevándose premios destacados de cine británico y dos de actuación.

En su propio discurso de aceptación, Condon le dijo a McDonagh: "Gracias por todos los papeles que me has dado a lo largo de mi carrera. Me hacen sentir muy orgullosa de ser una mujer irlandesa".

Elvis, otro victorioso

Sorpresas

Everything Everywhere All At Once [Todo al mismo tiempo en todas partes], una de las que más sonaba para ganar en los Oscar, apenas se llevó el premio de mejor montaje mientras que Pinocchio de Guillermo del Toro se llevó mejor largometraje animado y Aftersun, sobresaliente debut británico.