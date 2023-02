Roald Dahl: la polémica decisión de los editores del autor británico de reescribir el contenido que consideran ofensivo de sus libros

58 minutos

El portavoz de Sunak afirmó que las obras de ficción deben "preservarse y no retocarse".

Tomando prestada una palabra que Dahl inventó para jugar con el lenguaje, el portavoz del primer ministro dijo: "Cuando se trata de nuestro rico y variado patrimonio literario, el primer ministro está de acuerdo con el gran gigante bonachón BFG en que no debemos gobblefunk (volvernos locos) con las palabras".

Gritos de "censura"

"Roald Dahl no era un ángel, pero esto es una censura absurda", publicó el autor de "Los versos satánicos" en su Twitter. " Puffin Books y los encargados del legado de Dahl deberían estar avergonzados".

La empresa The Roald Dahl Story Company alegó que cualquier edición surgida de su proceso de revisión, en curso desde 2020, fue "pequeña y cuidadosamente considerada".

El autor de His Dark Materials ("La materia oscura"), Philip Pullman, le dijo a BBC Radio 4 que sería mejor "dejar que se desvanezcan" los libros de Dahl que reescribirlos si se consideran ofensivos.

"Si Dahl nos ofende, que se agote", exhortó Pullman. "Lean a todos estos autores maravillosos que escriben hoy, que no reciben tanta atención debido al enorme peso comercial de personas como Roald Dahl".

No opina lo mismo la poeta y autora india-británica Debjani Chatterjee, que considera "algo muy bueno que los editores estén revisando su trabajo".

¿'Un homenaje' o 'cambiar el espíritu'?

El autor de libros para niños John Dougherty le dijo a BBC Radio 5 Live: "No hay razón por la que el BFG no deba tener una capa negra. Eso me parece absurdo".