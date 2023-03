Qué es la longitud de Plank y por qué marca un límite nuestra comprensión del Universo

35 minutos

El vacío no es nada

Casi al límite

No te preocupes si valores como ese parecen un poco abstractos y sin sentido: están casi justo en el límite de la física y, parafraseando al físico Niels Bohr, si la teoría cuántica no te desconcierta es porque no la has entendido.