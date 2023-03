Pepe de Olegario, el pescador que localizó más de mil naufragios en la temida Costa de la Muerte de Galicia

10 minutos

El pescador de naufragios

"Me ofrecieron trabajar en la tierra para ganar más, pero no lo acepté. Y cuando tenía que ir a casa los domingos, me ponía triste", explica a BBC News Brasil.

"Todos me conocían, me llamaban y me decían 'Pepe, se me enganchó la red', pero aún con sus indicaciones tardaba días en encontrar los naufragios".