3 consejos fundamentales para asegurarte de que estás bien hidratado

No te guíes solo por la sed para saber si estás bien hidratado

A pesar de que la sed es el indicador natural de la deshidratación, no siempre es el más confiable.

Si bien la sed es la manera más obvia que tiene nuestro cuerpo de avisarnos que estamos bajos en niveles de agua, puede no ser suficiente ya que es un indicador que se deteriora con la edad y que, dependiendo de las circunstancias, puede no ser del todo fiable.

Y la lamina terminalis está en una zona del cerebro que hace que muchas de sus células no est én protegidas por la barrera hematoencefálica , que previenela invasión de, por ejemplo, cierto tipo de bacterias, virus y toxinas".

Pero lo cierto es que la hidratación no solo depende del consumo agua. Hay alimentos, particularmente las frutas y las verduras, cuya composición es mayoritariamente agua y que también contribuyen a mantenernos hidratados.

Presta atención a tu consumo de alcohol ¿y de café?

El efecto diurético del café es tan leve que no alcanza a deshidratar.

Un estudio de la escuela de ciencias deportivas de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, concluyó que no había cambios en los niveles de hidratación de 50 hombres que consumían entre 3 y 6 tazas de café al día debido a que el cuerpo se habitúa a los niveles de cafeína.

Un estudio reciente publicado en el Journal of the American College of Nutrition encontró que beber bebidas espirituosas con alto nivel de alcohol causaba más deshidratación que beber cerveza, incluso cuando la cantidad de alcohol consumida era la misma.