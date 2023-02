La utopía de los vuelos verdes: por qué los científicos no creen que estemos cerca de volar sin contaminar

Pero la Royal Society (la academia de las ciencias británica) concluyó que en la actualidad no hay una clara y específica alternativa al combustible tradicional .

Opciones verdes

Otra opción es el combustible hecho de hidrógeno que se produce con electricidad verde. Sin embargo, actualmente, Reino Unido no genera suficiente electricidad renovable para producir hidrógeno verde.

Otro gran obstáculo es que las actuales turbinas aéreas no pueden utilizar combustibles derivados de hidrógeno .

El amoniaco y los combustibles sintéticos también están siendo considerados, pero estos necesitan aún más hidrógeno verde y no está claro si los aviones actuales los pueden utilizar.

Los investigadores afirman que todavía no se sabe exactamente cuánto podría reducir el impacto climático del transporte aéreo cada uno de los combustibles alternativos.

No obstante resaltan la probabilidad que, a largo plazo, un combustible alternativo será desarrollado con éxito, pero que los aviones y los aeropuertos tendrán que ser rediseñados .

¿Impuesto al viajero frecuente?

"No todos los aspectos de la vida moderna en las naciones occidentales tienen una solución técnica fácil para corregir el daño que hacen al medio ambiente, y eso no es más cierto que en el ámbito del transporte aéreo", indica Leo Murray, director de innovación de Possible, una ONG británica que aboga por una sociedad de cero carbono.