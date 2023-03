La pareja que recreó su boda en un geriátrico para que participara su abuela con demencia

Cuando Hannah Jobey y Jay Harris celebraron su boda en el condado de Northumberland, en el noreste de Inglaterra, Liz, la abuela de Hannah, no pudo acudir.

Pero la pareja, que no quería que Liz se perdiera el evento, decidió recrear partes de la ceremonia más tarde en el geriátrico especialmente para ella.

"Me hubiese gustado que estuviese el día de la boda, pero al final estoy muy contenta en haberlo hecho de este modo".

"Mi abuela estaba tan relajada y feliz y eso fue muy importante para todos nosotros. Me tomaba todo el tiempo de la mano, no la soltaba y me miraba el vestido".