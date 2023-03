Alfred Kinsey, el hombre que lanzó una "bomba atómica" sexual que destruyó tabúes y dio paso a una revolución

Un momento en el que un periódico al informar sobre una mujer que había sido brutalmente golpeada, le aseguró a sus lectores que "no había sido agredida criminalmente".

La palabra "violación" no se usaba en relación al acto sexual no consentido, y la educación sexual en las escuelas no existía.