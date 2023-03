El magnate del pop acusado de abusar sexualmente de chicos adolescentes durante décadas que sigue siendo un ídolo en Japón

12 minutos

Pero las acusaciones de explotación sexual persiguieron a Kitagawa durante su carrera. No fueron solo susurros a puertas cerradas, sino que quedaron publicadas en la prensa nacional y algunas probadas en un tribunal civil .

Eso no impidió que Kitagawa tuviera el estatus de tesoro nacional hasta sus últimos días. Incluso en la muerte, es venerado.

Con sus mandíbulas lampiñas y sus flequillos lacios, estos ídolos del J-pop no solo venden álbumes, sino que anuncian cualquier cosa, desde bienes raíces hasta lentes de contacto.

El sistema Kitagawa

Hayashi (no es su nombre real) tenía 15 años cuando envió su CV a Johnny & Associates. Su primera impresión de Kitagawa, a quien conoció en su audición, fue que era "amable y considerado". Pero las cosas cambiaron rápidamente.

Solo una semana después de la primera reunión, invitaron a Hayashi a quedarse en una de las casas de Kitagawa, conocida como "el dormitorio" porque muchos niños se quedaban allí a dormir. "Después de un rato, Johnny me dijo: 'Ve a darte un baño'. Me lavó todo el cuerpo, como si fuera un muñeco", dice.

Hayashi (no es su nombre real) afirma que Kitagawa abusó de él cuando era adolescente.

"Todos me decían: 'Tienes que aguantar o no tendrás éxito'. Nadie a mi alrededor había renunciado. Johnny era el único adulto. Así que no era una situación en la que pudiéramos hablar con nadie", afirma.