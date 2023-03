Premios Oscar 2023: 7 datos curiosos sobre la ceremonia de este año que quizás no conocías

Steven McIntosh

Periodista de Entretenimiento de la BBC

39 minutos

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Tom Cruise es el protagonista de Top Gun: Maverick, una de las películas más taquilleras de 2022 y nominada al Oscar.

Estos últimos 12 meses han sido de gran ajetreo en Hollywood, mientras que los contadores de Tom Cruise gozaron de lo que probablemente ha sido el mejor año fiscal de sus vidas, las noticias no fueron tan buenas para "Batgirl" y la mandíbula de Chris Rock.

Una robot asesina llamada M3GAN, el perro desobediente de Channing Tatum, el burro de Colin Farrell y un oso adicto a la cocaína estuvieron entre los más coloridos personajes que recibieron al público que empezó a regresar a las salas de cine.

Entretanto, la pura imprevisibilidad de esta temporada de premiaciones ha convertido la carrera por los Oscar de este año en una de las más emocionantes y divertidas que se pueda recordar, con diversos ganadores repartiéndose los galardones en los premios anteriores como los Globos de Oro y los BAFTA.

Aquí de presentamos 7 de esos aspectos curiosos, incluyendo raras coincidencias y potenciales nuevos récords que se podrían romper entre los nominados este año.

1. "Sin novedad en el frente" ya ganó el Oscar a la mejor película

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Los afiches de las dos versiones cinematográficas de "Sin novedad en el frente". La primera ganó el Oscar en 1930.

Bueno, para ser exactos eso sucedió hace casi un siglo, cuando la adaptación de 1930 de la novela de Erich Maria Remarque se llevó el codiciado galardón.

La más reciente versión de Netflix es, estrictamente hablando, una nueva adaptación del libro y no una reposición de la película anterior.

La únicas otras adaptaciones al cine que han sido nominadas a la mejor película dos veces son "Motín a bordo" (Mutiny on the Bounty) de 1935 y 1962 y West Side Story de 1961 y 2021.

2. El promedio de duración de las nominadas a la mejor película este años es 144 minutos

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, ¿Aguantarás ir a ve "Avatar: El camino del agua" sin tener que hacer una pausa para ir al baño?

Si se tiene en cuenta que desde 1929, el promedio de duración de un total de 581 filmes nominados al Oscar de mejor película es de 125 minutos (dos horas y cinco minutos), se podría decir que los actuales nominados han extendido el desafío para los cinéfilos que no pueden aguantar las ganas de ir al baño.

La longitud de las películas nominadas este año va de la relativamente corta "Ellas hablan" (Women Talking) -1 hora 44 minutos- hasta la maratónica "Avatar: El camino del agua" (Avatar: The Way of the Water) de 3 horas y 12 minutos.

Pero la duración no es necesariamente señal de éxito. "Marty", ganadora en 1955, dura una hora y media exactas, y la clásica "Casablanca", de 1942, una hora y 42 minutos.

Por otra parte, Lo que el viento se llevó, que arrasó con los Oscar en la ceremonia de 1940, dura 3 horas y 53 minutos.

3. Dos de las favoritas a la mejor actriz interpretan personajes que originalmente estaban pensados para hombres

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Michelle Yeoh y Cate Blanchett son protagonistas de "Todo en todas partes al mismo tiempo" y "Tár" respectivamente.

El papel protagónico de Michelle Yeoh en la descabellada aventura del multiverso "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All At Once) fue originalmente ofrecido al actor Jackie Chan.

"Así lo escribieron, con Jackie en mente y yo como su esposa, de manera que los papeles están completamente invertidos", contó la actriz.

Entretanto, el papel de la desacreditada directora de orquesta Lydia Tár, interpretado por Cate Blanchett, fue concebido inicialmente para un hombre, algo que la actriz consideró que hubiera hecho el estudio del personaje mucho menos interesante.

"Es porque el filme es una meditación sobre el poder, hubieras tenido un análisis mucho menos sutil de ese aspecto (si el personaje hubiese sido hombre)", expresó Blanchett.

"Entendemos cómo es la corrupción del poder masculino, pero necesitamos desentrañar el poder mismo", concluyó.

4. Las dos coprotagonistas de "Entre ellas" comparten un dragón tatuado.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Antes de actuar conjuntamente en "Entre ellas", tanto Rooney Mara como Claire Foy interpretaron a "La chica con el dragón tatuado".

Antes de trabajar juntas en la cinta de Sarah Polley, que está nominada a la mejor película, Rooney Mara y Claire Foy interpretaron el mismo papel estelar en dos iteraciones de "La chica con el dragón tatuado".

La adaptación en ingles de 2011 de la exitosa novela de Stieg Larsson tuvo a Mara en el papel titular con Daniel Craig (ex James Bond) de coprotagonista..

Siete años después, Foy asumió el mismo papel en "La chica en la telaraña" (The Girl in the Spider's Web), la cuarta novela de la serie, que fue escrita por David Lagercrantz tras la muerte de Larsson.

5. Angela Bassett es la primera persona nominada por actuar en una película de universo Marvel

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, ¿Será el año de Angela Bassett y el universo Marvel?

Interpretó a la reina Ramonda en "Pantera Negra: Wakanda por siempre", lo que le mereció la nominación a mejor actriz de reparto.

Sería un triunfo sin precedentes que un Oscar se otorgue por la interpretación de un personaje fantástico de cómics.

Pero, con Kerry Condon habiendo ganado como actriz de reparto en los premios Bafta y Jamie Lee Curtis alzando el galardón de la misma categoría en los premios del Sindicato de Actores de Cine, las probabilidades de que Marvel se lleve su primer premio actoral no son tan seguras. .

6. Dos películas han recibido cada una nominaciones en las cuatro categorías actorales

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Elenco de "Todo en todas partes al mismo tiempo" (izq.) y el elenco de "Los espíritus de la isla" han ganado varios premios actorales en anticipo a los Oscar.

Entre las dos, "Todo en todas partes al mismo tiempo" y "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin) suman ocho de los 20 cupos actorales disponibles.

Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu y Ke Huy Quan por la primera; Colin Farrell, Kerry Condon, Brendan Gleeson y Barry Keoghan por la segunda.

Esto no ha sucedido en los Oscar en 45 años. La última vez que dos películas acumularon cuatro nominaciones actorales cada una el mismo año fue en 1978, cuando "Julia" y "Momento de decisión" (The Turning Point) dominaron en esas categorías.

7. A los 90 años, John Williams es el nominado de mayor edad en la historia de los Oscar

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Judd Hirsch (izq.) ha tenido la brecha más larga entre nominaciones actorales, mientras John Williams es el nominado de mayor edad jamás.

El compositor, que está siendo reconocido por su composición de la música en "Los Fabelman", sobrepasa a la fallecida directora Agnès Varda, que tenía 89 años cuando la nominaron en 2018. (Williams cumplió 91 años después de que las nominaciones se anunciaron).

A lo largo de toda su carrera, Williams ha acumulado 53 nominaciones al Oscar, lo que lo convierte en la persona viva con más nominaciones, y apenas a seis de Walt Disney que ostenta el récord con 59.

Por otro lado, Judd Hirsch, que está nominado a mejor actor de reparto por su papel en "Los Fabelman", tuvo que esperar 43 años para esa mención desde que fue nominado por su papel secundario en "Gente como uno" (Ordinary People), en 1980.