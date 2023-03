Cuáles son los métodos anticonceptivos más populares entre las jóvenes y cómo elegir el más adecuado

Los métodos anticonceptivos que utilizan las mujeres en edad reproductiva difieren sustancialmente según el estado civil, la edad y la región, como quedó reflejado en un estudio publicado el pasado año en The Lancet.

Gran abanico de posibilidades

"Ahora tenemos implantes que van dentro del brazo, tenemos las T (DIU) hormonales que ayudan con algunas patologías. Y para las mujeres que no quieren usar hormonas han salido diferentes T no hormonales. Tenemos la T de cobre, de plata, tenemos el balón. Todos eficaces por encima del 99%", indica sobre los diferentes dispositivos intrauterinos (DIU).

Métodos hormonales de corta duración

"Los métodos anticonceptivos que más acepta una joven en realidad son las pastillas", dice la doctora Hidalgo sobre las jóvenes en Perú. "El parche o el anillo es una buena alternativa para pacientes que se olvidan de tomar la pastilla y que no quieren anticonceptivos de larga duración porque quieren ver un sangrado mensual", detalla.

Las mujeres más mayores suelen optar por ponerse un DIU, ya sea hormonal o no hormonal.

"El DIU hormonal, aparte de que la eficacia es un poquito mayor, nos oferta una serie de ventajas, como por ejemplo una disminución del sangrado en la cantidad de la regla. También menos dolor, disminuye la dismenorrea cuando hay usuarios que tienen dolores de regla y en cambio, los DIU de cobre -no hormonales- producen reglas un poquito más abundantes y en algunos casos un poquito más dolorosas", explica a BBC Mundo Isabel Lahoz, ginecóloga del Hospital Clínico de Zaragoza (España) y portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).

Del mismo modo lo ve el doctor Zambrano. "La ventaja de los implantes es que es ideal para mujeres que no quieren tomar anticonceptivos o tienen mala memoria para recordar tomar una diaria", explica el ginecólogo venezolano, aunque reconoce que los métodos de larga duración son escogidos normalmente por mujeres mayores.

Métodos no hormonales

Por último estarían los métodos no hormonales donde se encuentran los preservativos (femenino y masculino), el DIU de cobre, el DIU de plata (más pequeño que el de cobre) , la mini T de cobre, el balón intrauterino también de cobre que consiste en un alambre con varias botitas de cobre pensado especialmente para mujeres jóvenes. Algunos con una duración de hasta 10 años.

Al no tener hormonas tienen menos efectos secundarios. "Lo único que puede hacer es aumentar el patrón de sangrado. Tienes riesgo de expulsarla, porque como es un cuerpo extraño que entra al cuerpo el útero trata de expulsarlo, pero esto ocurre en menos del 1% de los casos", detalla la doctora Hidalgo.

"Nosotros siempre somos defensores de los métodos LARC. Dentro de los métodos no hormonales, desde luego el DIU de cobre por su mayor eficacia con respecto a otros métodos y, en su caso, un método barrera (preservativo femenino o masculino) que nos proporcionaría también la posibilidad de evitar no solamente el embarazo, sino también protección frente a las enfermedades de transmisión sexual", indica Lahoz.

Con esta amplia variedad, ¿cuál elegir?

Esa es la gran pregunta para la que no hay una respuesta única. Los expertos defienden los de larga duración como los más idóneos, sobre todo, en población joven o que no desea un embarazo a corto plazo. Pero dejan claro que lo importante es analizar caso por caso.

"Los inyectables intramusculares no son recomendados, por ejemplo, en gente muy joven, si no tienen el pico de masa ósea ya conseguida. Además, estas inyecciones producen también un retraso en la fertilidad. Algo que ninguno de los otros métodos anticonceptivos lo produce. En todos se recupera la fertilidad tal cual dejas de usar el método anticonceptivo. Por eso esas inyecciones no son un método que nosotros propongamos como primera opción", indica Lahoz.