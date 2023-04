“Debe ser un órgano de intimidad, no de intimidación”: la bióloga que estudió los penes de animales para obtener lecciones para los humanos

Willingham es la autora del libro Phallacy : life lessons from animal penises (Falacia: lecciones de vida de los penes de los animales).

La mentira más grande es creer que tienen características especiales respecto a los penes de otras especies, lo cual no es cierto.

Por eso me pareció divertido y útil estudiar esos penes que tienen tantas funciones interesantes y son capaces de hacer tantas cosas más allá de transferir gametos.

¿ N o es un poco complicado comparar nuestros genitales y comportamientos con los de especies que son muy diferentes a nosotros? Sí, lo es. La razón por la que el libro analiza tantas otras especies es para contextualizar las afirmaciones falaces de que el pene humano es extraordinario. Pero esas comparaciones no tienen el propósito de generalizar comportamientos o características de una especie con la nuestra.

A mí me parece absolutamente perfecto sentir orgullo por cualquier parte de tu cuerpo, simplemente es algo que te gusta.

Lo que ocurre es que como humanos tendemos a enfocarnos en esa parte, y eso pone mucha presión en las personas que no se sienten orgullosas de ese órgano.

La evidencia muestra que alguien no se va interesar por ti por el tamaño de tu pene, pero la gente se aferra a esa idea. El tamaño del pene no está entre las características más importantes que alguien busca en una pareja sexual. Esa es una idea que se ha exagerado, se ha sobrevalorado.

Es un comportamiento muy raro poner presión sobre algo de lo que no tenemos control.

Está bien si te quieres sentir orgulloso de tu pene, pero también es cierto que no tienes por qué sentir presión si tu pene no tiene determinado tamaño o forma, ni tienes que sentir que eso te define como persona u hombre.

Si hablamos de chimpancés y bonobos, nuestros parientes más cercanos, nunca he visto a nadie que haya documentado a estos animales mirándose los genitales entre ellos y diciendo "guau".

Sin embargo, eso no quiere decir que el pene deba verse como algo emblemático de la persona.

El pene no dice qué tipo de persona es alguien, ni su género, ni nada, es simplemente otra parte del cuerpo. No es, para nada, toda la persona.

El pene debe verse como un órgano de intimidad, no de intimidación.

No debe verse como algo que usas para comportarte como un hombre, o para mostrar masculinidad.

Nuestros genitales no son complejos.

Sí, últimamente veo mucha gente que dice que según la biología hay dos sexos, y que uno de esos sexos tiene pene y el otro tiene otro tipo de estructura. Eso no es cierto.

Entonces, eso nos muestra que el pene no está limitado para aquellos que producen esperma.

Un ejemplo son las babosas marinas o percebes, que son inmóviles, no nadan ni se mueven, están incrustados en las piedras.

Hay algunas especies de insectos en los que la pareja que produce los óvulos no recibe el esperma a través de un tubo que le inserta su compañero. Por el contrario, utiliza una especie de aspiradora que inserta en su compañero para extraer el esperma.

Así que no, lo binario no es correcto, no es suficiente para describir la variedad que hay en la naturaleza.