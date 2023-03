La BBC suspende a Gary Lineker como presentador tras unos polémicos comentarios que el exfutbolista realizó en redes sociales

Gary Lineker es presentador de Match of the Day desde 1999.

Gary Lineker dejará de presentar Match of the Day (Juego del día), un programa televisivo semanal sobre los partidos de la Premier League inglesa que transmite la BBC, hasta que se logre un acuerdo sobre el uso de las redes sociales por parte del exastro del fútbol.

La BBC indicó que había estado en "discusiones extendidas con Gary y el equipo en días recientes" y "ha decidido que él dejará de presentar Match of the Day hasta que tengamos una posición acordada y clara sobre su uso de las redes sociales".

"Nosotros nunca hemos dicho que Gary debería ser alguien que no tenga opiniones o que no pueda tener una perspectiva sobre temas que le interesan , pero hemos dicho que debería mantenerse bien alejado de tomar partido en cuestiones políticas partidarias o controversias políticas", señaló la corporación en un comunicado.

El exfutbolista Ian Wright, quien también participa regularmente en Match of the Day , anunció que no acudirá este sábado por "solidaridad" con Lineker.

"Todo el mundo sabe lo que Match of the Day significa para mí, pero le he dicho a la BBC que no lo estaré haciendo mañana. Solidaridad", dijo Wright en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de Twitter.