Mecánica cuántica: qué tan posible es que el futuro influya en el pasado

¿Y si ambas hipótesis pueden salvarse a expensas de una tercera? Un grupo creciente de expertos piensa que deberíamos abandonar la suposición de que las acciones presentes no pueden afectar los eventos pasados . Denominada "retrocausalidad", esta opción pretende rescatar tanto la localidad como el realismo.

Causalidad

¿Qué es la causalidad de todos modos? Comencemos con la línea que todos conocen: correlación no es causalidad . Algunas correlaciones son causalidad, pero no todas. ¿Cuál es la diferencia?

La diferencia es que si "movemos" la aguja del barómetro, no cambiaremos el clima. El clima y la aguja del barómetro están controlados por un tercer factor, la presión atmosférica, por eso están correlacionados. Cuando controlamos la aguja nosotros mismos, rompemos el vínculo con la presión del aire y la correlación desaparece.

En la vida cotidiana, solemos dar por sentado que los efectos de un movimiento van a aparecer más tarde que el propio movimiento. Esta es una suposición tan natural que no nos damos cuenta de que la estamos haciendo.

Retrocausalidad cuántica

Bell se dio cuenta de que la mecánica cuántica predice que habrá extrañas correlaciones (ahora confirmadas) en estos datos. Parecían implicar que la elección de Alice tiene una sutil influencia "no local" en el resultado de Bob, y viceversa, aunque Alice y Bob pueden estar a años luz de distancia. Se dice que el argumento de Bell representa una amenaza para la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein , que es una parte esencial de la física moderna.

Bell asumió que las partículas cuánticas no saben qué medidas encontrarán en el futuro. Los modelos retrocausales proponen que las elecciones de medición de Alice y Bob afectan las partículas en la fuente . Esto puede explicar las extrañas correlaciones, sin romper la relatividad especial.

¿Qué es el súperdeterminismo?

Estas objeciones no se aplican a la retrocausalidad . Los retrocausalistas hacen descubrimientos científicos causales de la forma habitual, libre y sinuosa. Decimos que son las personas que descartan la retrocausalidad las que se olvidan del método científico, si se niegan a seguir la evidencia.

Evidencia

Además, nosotros y otros hemos argumentado que la retrocausalidad da más sentido al hecho de que al micromundo de las partículas no le importa la diferencia entre el pasado y el futuro.

No queremos decir que todo sea sencillo. La mayor preocupación sobre la retrocausalidad es la posibilidad de enviar señales al pasado, abriendo la puerta a las paradojas del viaje en el tiempo .

Pero para hacer una paradoja, se debe medir el efecto en el pasado. Si nuestra joven abuela no puede leer nuestros consejos para evitar casarse con el abuelo, lo que significa que no llegaríamos a existir, no hay paradoja. Y en el caso cuántico, es bien sabido que nunca podemos medir todo a la vez.