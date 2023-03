Oscar 2023 | Ke Huy Quan: la increíble historia del niño de la mítica “Indiana Jones y el templo de la perdición” que ganó la estatuilla 40 años después

"¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí".

Una historia emocionante

Luego, en 2020, todo cambió cuando fue elegido para Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo") como esposo del personaje interpretado por Michelle Yeoh.