"Odio decirlo, pero desde que perdí mis piernas tengo una vida más activa"

Regresaron a casa y su hija se recuperó rápidamente, pero él no .

Lo último que recuerda es que decidió acostarse temprano un día que su esposa e hijos no estaban en la casa porque habían ido a visitar a unos familiares.

"Afortunadamente me llamó por teléfono. Yo hablaba galimatías, no ten ía sentido lo que decía ", contó Hopper, originario de Gales que ahora vive en Inglaterra.

"Vi que los dedos de mis pies se habían vuelto azules , y en ese momento supe hacia dónde me dirigía", afirmó.

El cambio de roles por el cual ahora él era el paciente y no el médico le resultó difícil de manejar.

"Tuve una conversación con los cirujanos plásticos, me reuní con la enfermera de prótesis y decidí que perder más me daría un mejor resultado", contó.

Fue por eso que optó por no pasar por "cientos y cientos de operaciones", sino solo una para resolverlo: l e amputaron las dos piernas por debajo de las rodillas .

"No me arrepiento. Creo que hubiera terminado en la misma situación, pero me hubiera llevado años", expresó.