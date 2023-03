Secuestro y asesinato Aldo Moro: el magnicidio que conmocionó Europa y aún obsesiona a Italia

Los dos autos que componían la escolta del presidente de la Democracia Cristiana enfilaron la vía Fani cuando, a la altura de la via Stressa, un Fiat 128 con matrícula diplomática se detuvo frente a ellos, obligándolos a parar.

Los cinco escoltas no tuvieron tiempo ni de desenfundar las armas, fueron masacrados. Y solo un hombre permaneció ileso y aterrorizado: Aldo Moro.

El auto estaba aparcado en la via Caetani del centro de Roma, simbólicamente a medio camino entre las sedes de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista Italiano (PCI).

Los partidos comunistas, concluyeron, no podían gobernar en los países democráticos sin el apoyo de las fuerzas moderadas, por lo que " para evitar la solución chilena , propuso formar una gran alianza entre las fuerzas populares de la democracia italiana, los socialistas, las masas comunistas y las masas católicas", explica Forlenza.

El acuerdo iba a verse reflejado aquel 16 de marzo en el parlamento tricolor, con la oposición del ala más a la derecha de la Democracia Cristiana y también de la extrema-izquierda, que no entendía que el PCI apoyara al gobierno de Giulio Andreotti .

Se paraliza el país

"Para muchos políticos italianos la cuestión era, ¿salvamos la vida de un hombre o la vida de la República? Para un demócrata no había otra elección", analiza Rosario Forlenza.

Incómodo

Acusaba a sus antiguos compañeros de hipocresía, se sentía abandonado por ellos, víctima de las luchas de poder, y estos respondían en la prensa asegurando que el presidente de la Democracia Cristiana se había vuelto loco, que esas palabras no podían ser sino fruto de la presión de los secuestradores.

Sin embargo, la investigación policial no daba ningún fruto. En los 55 días que estuvo secuestrado Moro no se produjeron detenciones , ni siquiera tras uno de los sucesos más extraños que tuvieron lugar aquellos ya de por sí insólitos días y que tiene como protagonista al que luego sería dos veces primer ministro y también presidente de la Comisión Europea: Romano Prodi.

Más tarde, la policía descubrió que, efectivamente, había una via Gradoli en Roma, que acogía uno de los escondites de la banda. Mario Moretti, que más tarde confesaría ser el autor de los disparos que acabaron con la vida de Moro, utilizaba ese apartamento pero, como el registro se filtró a la prensa, evitó volver a la vivienda y no fue detenido.

"¿Quién le dijo que en esa calle había Brigadas Rojas? No está claro. Muchas cosas de esos 55 días no están claras y, sin caer en las teorías de la conspiración, en las que no creo, es cierto que esos vacíos las alimentan", razona Forlenza.